У Сінгапурі парки патрулюють роботи-пси – пильнують за дистанцією

Про це йдеться у сюжеті BBC.

«Робот-собака патрулює парк у Сінгапурі для нагадування щодо дотримання соціальної дистанції», - йдеться у сюжеті.

Якщо чотирилапий апарат бачить скупчення людей, то він нагадує через свій гучномовець, щоб люди тримали соціальну дистанцію на відстані щонайменше одного метра.

В уряді країни наголошують, що апарат не буде стежити за самими людьми.

Нині робота випробовують упродовж двох тижнів, аби побачити реакцію людей на його роботу у парку.

В разі визнання експерименту успішним, в інших парках також з’являться подібні роботи.

Зазначається, що сам робот оснащений камерою, виготовлений американською компанією Boston Dynamics.

Як повідомлялося, поліція Тунісу задіяла роботів PGuards для виявлення на вулицях столиці порушників карантину під час пандемії COVID-19.