За “мінуванням” майже 700 шкіл у Польщі стоять російські спецслужби – ЗМІ

Російське Головне розвідувальне управління стоїть за розсиланням торік електронних листів про нібито мінування майже 700 шкіл у Польщі під час випускних екзаменів.

Про це з посиланням на інформацію слідчих повідомляє видання Rmf24.pl.

“Слідчі вказують на росіян на підставі аналізу інтернет-зв’язку. Детальне дослідження змісту електронних листів з фальшивою інформацією привело польських експертів до серверів, розміщених у Санкт-Петербурзі”,- зазначає видання.

Як підкреслюється, ці сервери в минулому вже використовувалися до розсилання різного роду інформації, яка мала спричинити хаос у різних регіонах світу. Вдалося також встановити, що за спецоперацією стоїть російська військова розвідка (ГРУ).

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За інформацією польського видання, на акаунтах, які використовувалися російськими спецслужбами, з’являлася в кількох варіаціях фальшива інформація про мінування шкіл. Відтак модератор груп заохочував інтернет-користувачів, аби вони розсилали її до конкретних шкіл, де проходили екзамени. Водночас, інтернет-користувачі не знали, що вони працюють на росіян. Частина таких повідомлень розсилалася також ботами.

Як зазначив у коментарі виданню колишній голова Агенції розвідки Польщі Гжегож Малецький, такого роду дії спрямовані на сіяння хаосу у ключових для держави інститутах. Крім того, це є тестом для системи кібербезпеки, зокрема щодо виявлення процедур реагування та ефективності структур, які відповідають за національну безпеку.

Він додав, що такого роду спецоперації проводяться також для того, щоб відвернути увагу від інших операцій, які паралельно проводяться в інших сферах.

Водночас, колишній заступник служби військової контррозвідки РП Мацей Матисяк зазначив, що у ця спецоперація могла проводитися, аби поставити під сумнів авторитет держави у молоді.

Як повідомлялося, внаслідок “мінувань" польських шкіл у травні 2019 року у багатьох освітніх закладах складання іспитів затягувалося через перевірку будівель чи відкладалося.

фото: PAP