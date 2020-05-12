За “мінуванням” майже 700 шкіл у Польщі стоять російські спецслужби – ЗМІ

За “мінуванням” майже 700 шкіл у Польщі стоять російські спецслужби – ЗМІ

Укрінформ
Російське Головне розвідувальне управління стоїть за розсиланням торік електронних листів про нібито мінування майже 700 шкіл у Польщі під час випускних екзаменів.

Про це з посиланням на інформацію слідчих повідомляє видання Rmf24.pl.

“Слідчі вказують на росіян на підставі аналізу інтернет-зв’язку. Детальне дослідження змісту електронних листів з фальшивою інформацією привело польських експертів до серверів, розміщених у Санкт-Петербурзі”,- зазначає видання.

Як підкреслюється, ці сервери в минулому вже використовувалися до розсилання різного роду інформації, яка мала спричинити хаос у різних регіонах світу. Вдалося також встановити, що за спецоперацією стоїть російська військова розвідка (ГРУ).

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За інформацією польського видання, на акаунтах, які використовувалися російськими спецслужбами, з’являлася в кількох варіаціях фальшива інформація про мінування шкіл. Відтак модератор груп заохочував інтернет-користувачів, аби вони розсилали її до конкретних шкіл, де проходили екзамени. Водночас, інтернет-користувачі не знали, що вони працюють на росіян. Частина таких повідомлень розсилалася також ботами.

Як зазначив у коментарі виданню колишній голова Агенції розвідки Польщі Гжегож Малецький, такого роду дії спрямовані на сіяння хаосу у ключових для держави інститутах. Крім того, це є тестом для системи кібербезпеки, зокрема щодо виявлення процедур реагування та ефективності структур, які відповідають за національну безпеку.

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Він додав, що такого роду спецоперації проводяться також для того, щоб відвернути увагу від інших операцій, які паралельно проводяться в інших сферах.

Водночас, колишній заступник служби військової контррозвідки РП Мацей Матисяк зазначив, що у ця спецоперація могла проводитися, аби поставити під сумнів авторитет держави у молоді.

Як повідомлялося, внаслідок “мінувань" польських шкіл у травні 2019 року у багатьох освітніх закладах складання іспитів затягувалося через перевірку будівель чи відкладалося.

фото: PAP

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