Іспанія відправлятиме на двотижневий карантин усіх, хто прибув до країни
Про це повідомляє El Pais із посиланням на указ міністерства.
«Мандрівники, які приїжджають до Іспанії, мають самоізолюватися на 14 днів», - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення МОЗ набуває чинності 15 травня, і діятиме до закінчення надзвичайного стану в країні, що можливе вже 24 травня. У разі продовження надзвичайного режиму в Іспанії дію указу МОЗ також буде продовжено.
Під час самоізоляції люди мають залишатися в помешканні. Вийти з дому дозволяється лише для придбання товарів першої необхідності, таких як ліки або харчі, і в такому разі потрібно вдягати маску.
Досі обов’язкова двотижнева самоізоляція діяла лише для громадян країни, які повернулися з-за кордону, зокрема з Італії.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 травня зареєстровано 4 255 954 випадки зараження коронавірусом, з них 287 332 летальні, одужало 1 527 496 осіб.