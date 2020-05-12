Іспанія відправлятиме на двотижневий карантин усіх, хто прибув до країни

Міністерство охорони здоров’я Іспанії зобов’язало всіх приїжджих самоізолюватися на два тижні після прибуття до країни.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на указ міністерства.

«Мандрівники, які приїжджають до Іспанії, мають самоізолюватися на 14 днів», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення МОЗ набуває чинності 15 травня, і діятиме до закінчення надзвичайного стану в країні, що можливе вже 24 травня. У разі продовження надзвичайного режиму в Іспанії дію указу МОЗ також буде продовжено.

Під час самоізоляції люди мають залишатися в помешканні. Вийти з дому дозволяється лише для придбання товарів першої необхідності, таких як ліки або харчі, і в такому разі потрібно вдягати маску.

Досі обов’язкова двотижнева самоізоляція діяла лише для громадян країни, які повернулися з-за кордону, зокрема з Італії.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 травня зареєстровано 4 255 954 випадки зараження коронавірусом, з них 287 332 летальні, одужало 1 527 496 осіб.