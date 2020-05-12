В Італії раніше на два тижні відкриють бари, ресторани та перукарні
Про це повідомляє ANSA.
«Уряд прем‘єра Джузеппе Конте погодився з вимогами місцевої влади в Італії щодо пришвидшення фази 2 карантину в рамках надзвичайної ситуації щодо коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Так, уже з понеділка 18 травня місцева влада зможе дозволити працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси.
Раніше вказувалося, що ці сфери повинні були відкритися не раніше 1 червня.
В уряді вважають, що центральна влада завжди зможе втрутитися в процес у разі нової хвилі спалаху коронавірусу в країні.
В Італії вже зареєстровано 219 814 випадків захворювання на COVID-19. З них 30 739 осіб померли, а 106 587 вилікувалися.
Як повідомлялося, станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.
Фото: ANSA