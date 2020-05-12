В Італії раніше на два тижні відкриють бари, ресторани та перукарні

В Італії раніше на два тижні відкриють бари, ресторани та перукарні

КАРАНТИН
Укрінформ
Уряд Італії дозволив місцевій владі на два тижні раніше пом’якшити деякі обмежувальні заходи, що були запроваджені під час пандемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє ANSA.

«Уряд прем‘єра Джузеппе Конте погодився з вимогами місцевої влади в Італії щодо пришвидшення фази 2 карантину в рамках надзвичайної ситуації щодо коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Так, уже з понеділка 18 травня місцева влада зможе дозволити працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси.

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Раніше вказувалося, що ці сфери повинні були відкритися не раніше 1 червня.

В уряді вважають, що центральна влада завжди зможе втрутитися в процес у разі нової хвилі спалаху коронавірусу в країні.

В Італії вже зареєстровано 219 814 випадків захворювання на COVID-19. З них 30 739 осіб померли, а 106 587 вилікувалися.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

Фото: ANSA

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