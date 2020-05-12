В Італії раніше на два тижні відкриють бари, ресторани та перукарні

Уряд Італії дозволив місцевій владі на два тижні раніше пом’якшити деякі обмежувальні заходи, що були запроваджені під час пандемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє ANSA.

«Уряд прем‘єра Джузеппе Конте погодився з вимогами місцевої влади в Італії щодо пришвидшення фази 2 карантину в рамках надзвичайної ситуації щодо коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Так, уже з понеділка 18 травня місцева влада зможе дозволити працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси.

Раніше вказувалося, що ці сфери повинні були відкритися не раніше 1 червня.

В уряді вважають, що центральна влада завжди зможе втрутитися в процес у разі нової хвилі спалаху коронавірусу в країні.

В Італії вже зареєстровано 219 814 випадків захворювання на COVID-19. З них 30 739 осіб померли, а 106 587 вилікувалися.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

Фото: ANSA