Коронавірус в Італії: вперше з 10 березня у реанімаціях менше тисячі хворих

В Італії кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії вперше з 10 березня опустилася нижче 1 тис.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії продовжує зменшуватися в Італії: станом на сьогодні таких пацієнтів в країні 999. Вперше з 10 березня кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії опустилася нижче 1000", - йдеться у повідомленні.

З початку епідемії в Італії зафіксували 219 814 випадків коронавірусної хвороби, протягом останньої доби ця кількість зросла на 744.

179 людей померли впродовж останньої доби через COVID-19. Загальна кількість померлих зросла до 30 739.

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1 401 людина протягом останньої доби одужала, загальна кількість тих, хто вилікувався від коронавірусної хвороби, тепер становить 106 587.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 млн, понад 284 тис. осіб померли внаслідок хвороби.

Фото: ANSA