Росія просить офіційну Прагу надати охорону своєму дипломату в Чехії

Посольство Росії в Чехії звернулося до офіційної Праги з проханням про надання поліційної охорони співробітнику дипломатичної місії.

Про це йдеться в поширеній увечері 11 травня заяві посольства.

"У зв'язку з антиросійською інформаційною кампанією, яка триває в Чехії, заявляємо, що помилкові і бездоказові звинувачення (з посиланням на місцеві спецслужби) на адресу співробітника посольства Росії в підготовці замаху на празьких муніципальних політиків російською стороною були неодноразово і однозначно спростовані як в Москві, так і в Празі", – стверджують російські дипломати.

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Днем раніше, 10 травня, чеські засоби інформації заявили, що дипломатом, який міг привезти до Праги отруту рицин, міг бути співробітник агентства "Россотруднічество". У самому цьому агентстві говорять про "безпідставні звинувачення" на його адресу.

У щотижневій передачі громадського Чеського телебачення "168 годин" ішлося про результат журналістського розслідування щодо ймовірного російського агента, який, як підозрюють, міг привезти до Праги рицин для організації замаху на трьох празьких діячів.

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Зазначалося, що під загрозою опинилися Ондржей Колар, голова 6 району Праги, в якому демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мер Праги Зденек Гржіб, адміністрація якого перейменувала площу перед посольством РФ на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Всі троє муніципальних політиків перебувають під охороною поліції.