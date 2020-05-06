Затриманого у Празі агента РФ не планують депортувати

Затриманого у Празі агента РФ не планують депортувати

Укрінформ
Російський агент, затриманий в Чехії з отрутою, залишається в Празі і поки його не планують депортувати.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Російський агент дійсно є небезпечним та може як і раніше перебувати в Празі. Водночас Чехія поки не планує його депортацію з країни", - йдеться в доповіді директора Служби безпеки та інформації (BIS) Міхала Коуделкі.

Як повідомлялося, чеський тижневик Respekt в кінці квітня повідомив, що за три тижні до цього в Прагу прибув чоловік з російськими дипломатичними документами з метою вбивства чеських муніципальних політиків. При собі ця людина мала отруйну речовину рицин.

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Зазначалося, що під загрозою опинилися Ондржей Колар, голова 6 району Праги, в якому демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мер Праги Зденек Гржіб, адміністрація якого перейменувала площу перед посольством РФ на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Всі троє муніципальних політиків перебувають під охороною поліції.

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