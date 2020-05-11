У Нідерландах - майже 42,8 тисячі заражених коронавірусом

У Нідерландах за добу на коронавірус захворіла 161 людина. Наразі загальна кількість хворих становить 42 788 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 16 осіб померли, виявлено 161 нового хворого. Загалом (у країні - ред.) 42 788 хворих, із них 5 456 померли”, - зазначили в Національному інституті охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах із 11 травня пом’якшили карантинні обмеження. Дозволяється займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф. У ресторанах і кафе готують страви, які потім віддають замовнику з собою.

Планується, що з 1 червня громадський транспорт відновить роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум 30 відвідувачів, які дотримуватимуться дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати щонайбільше 10 осіб.

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Із 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможуть перебувати вже 100 осіб, за умови попереднього бронювання.

Із 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.