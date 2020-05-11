Єврокомісія попередила європейців про ймовірну "другу хвилю" коронавірусу

Єврокомісія спільно із країнами-членами вживає заходи для зміцнення системи медичного спостереження і контролю, а також опрацьовує шляхи комунікації з населенням, оскільки кожен європеєць має усвідомити, що «друга хвиля» коронавірусу можлива.

Про це під час віртуального брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я та харчової безпеки Стефан де Кеерсмакер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз Європейський центр із запобігання хворобам та контролю (ECDC) працює над аналізом ситуації з огляду на можливу другу хвилю (COVID-19) та над заходами, які мають вживатися у цьому зв’язку. Виходячи з останніх оцінок ризиків, які були зроблені ECDC, країни-члени мають підготуватися до ймовірної другої хвилі інфекції та використати всі можливості для зміцнення системи спостереження. Єврокомісія має намір і надалі працювати спільно з ECDC та країнами-членами, щоб забезпечити адекватний рівень реагування та комунікації, яка є ключовою для того, щоб всі громадяни розуміли: нова хвиля можлива, навіть якщо початкова інфекція буде успішно подолана», - наголосив речник Єврокомісії.

Він зауважив, що Єврокомісія здійснює постійну координацію зусиль із країнами-членами у різних форматах, наприклад, у рамках Комітету ЄС з безпеки здоров’я. Щотижня міністри з охорони здоров’я країн Євросоюзу спілкуються з профільним єврокомісаром Стелою Кіріакідес у режимі відеоконференції та координують зусилля у боротьбі з пандемією, включаючи обмін інформацією про наявність індивідуального захисного обладнання та медичних приладів для допомоги хворим. Ця інформація, а також стан та завантаженість наявних медичних установ оцінюються, за його словами, з точки зору готовності до можливої другої хвилі коронавірусу.

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