Словаччина може створити з Чехією та Австрією "міні-Шенген"

Братислава виступила з пропозицією сусіднім Чехії та Австрії зробити зону полегшеного перетину кордонів, які були закриті через пандемію коронавірусу.

Про це заявив держсекретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мартін Клюс, повідомляє видання Hospodářské noviny.

"Я очікую на завершення переговорів з Чехією про те, як це зробити, найближчими днями, у гіршому випадку - тижнями. З Австрією, я вважаю, це станеться ближчими днями. Тож, якщо все буде добре, я думаю, ми повідомимо добрі новини вже в червні… Ми можемо створити такий собі "міні-Шенген"", - сказав Клус.

Над відкриттям кордонів спільно працюють дипломати, а також міністерства внутрішніх справ і транспорту трьох країн.

Наступним кроком може стати відкриття кордонів з Угорщиною. З пропозиціями відновлення повітряного руху або створення наземних коридорів до Словаччини, за словами її представника, виходять Хорватія, Болгарія та Греція.

Основним аргументом, зазначив Клус, буде ситуація з COVID-19 у країнах.

Заступник голови Комітету Національної ради Словацької Республіки з європейських справ Пітер Кмек заявив, що не очікує, що кордони будуть повністю відкриті на європейському рівні цього року, але може уявити це на рівні таких міні-Шенгенів, де можна перевірити рух людей.

Словаччина може похвалитися хорошими результатами в боротьбі з пандемією: в країні від коронавірусу загинуло 26 людей, підтверджено захворювання було загалом у 1457 осіб.

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Наразі країна дозволяє в’їзд лише своїм громадянам і особам, які мають дозвіл на постійне проживання за умови проходження 14-денної обсервації.

У Чехії, за даними МОЗ ЧР, заразилися коронавірусом 8106 людей, з них 279 померли.

В Австрії, за даними Університету Джона Гопкінса, показники становлять відповідно 15 871 і 618.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 161 614 випадків зараження коронавірусом, серед яких 282 923 летальних, одужали від недуги 1 467 349 осіб.