Словаччина може створити з Чехією та Австрією "міні-Шенген"
Про це заявив держсекретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мартін Клюс, повідомляє видання Hospodářské noviny.
"Я очікую на завершення переговорів з Чехією про те, як це зробити, найближчими днями, у гіршому випадку - тижнями. З Австрією, я вважаю, це станеться ближчими днями. Тож, якщо все буде добре, я думаю, ми повідомимо добрі новини вже в червні… Ми можемо створити такий собі "міні-Шенген"", - сказав Клус.
Над відкриттям кордонів спільно працюють дипломати, а також міністерства внутрішніх справ і транспорту трьох країн.
Наступним кроком може стати відкриття кордонів з Угорщиною. З пропозиціями відновлення повітряного руху або створення наземних коридорів до Словаччини, за словами її представника, виходять Хорватія, Болгарія та Греція.
Основним аргументом, зазначив Клус, буде ситуація з COVID-19 у країнах.
Заступник голови Комітету Національної ради Словацької Республіки з європейських справ Пітер Кмек заявив, що не очікує, що кордони будуть повністю відкриті на європейському рівні цього року, але може уявити це на рівні таких міні-Шенгенів, де можна перевірити рух людей.
Словаччина може похвалитися хорошими результатами в боротьбі з пандемією: в країні від коронавірусу загинуло 26 людей, підтверджено захворювання було загалом у 1457 осіб.
Наразі країна дозволяє в’їзд лише своїм громадянам і особам, які мають дозвіл на постійне проживання за умови проходження 14-денної обсервації.
У Чехії, за даними МОЗ ЧР, заразилися коронавірусом 8106 людей, з них 279 померли.
В Австрії, за даними Університету Джона Гопкінса, показники становлять відповідно 15 871 і 618.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 161 614 випадків зараження коронавірусом, серед яких 282 923 летальних, одужали від недуги 1 467 349 осіб.