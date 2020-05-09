Китай готовий допомогти КНДР у боротьбі з COVID-19

Голова КНР Сі Цзіньпін направив лист північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, пропонуючи підтримку у посиленні заходів у відповідь країни на нову пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на державні ЗМІ Китаю.

«Китай готовий зміцнювати протиепідемічну співпрацю з КНДР і надавати підтримку у межах своїх можливостей відповідно до потреб КНДР. Вважається, що завдяки спільним зусиллям як Китаю, так і КНДР і міжнародної спільноти, буде досягнуто остаточну перемогу у цій боротьбі з епідемією", - йдеться у листі Сі Цзіньпіна.

Лідер КНР також висловив занепокоєння з приводу «запобігання і контролю північнокорейської епідемії та здоров'я корейського народу».

Як зазначає видання, Міністерство охорони здоров'я Північної Кореї намагається розробити вакцину й накопичує «матеріали, необхідні для екстреної протиепідемічної роботи».

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Як повідомлялося, у світі станом на 9 травня зафіксовано 4 030 027 випадків інфікування коронавірусів, померло 276 496 осіб, одужали - 1 394 953.

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