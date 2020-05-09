США продадуть Угорщині ракетне озброєння на $230 мільйонів

Уряд США ухвалив рішення продати Угорщині 60 удосконалених ракет класу "повітря-повітря" та супутнього обладнання для "зміцнення оборони" союзника по НАТО.

Про це йдеться в документі Агентства співробітництва в питаннях оборони та безпеки США, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Держдепартамент ухвалив можливий продаж військової продукції в Угорщину, зокрема, 60 ракет AMRAAMER AIM-120C-7/C-8 та двох резервних систем наведення ARA-120C-7/C-8 AMRAAM-ER, а також супутнього обладнання, орієнтовною вартістю $230 млн", - зазначається в документі.

Указується, що агентство затвердило необхідні сертифікати та повідомило Конгрес про можливість такого продажу.

Як підкреслили у відомстві, реалізація військової продукції Угорщині сприяє національній безпеці США шляхом зміцнення оборони союзника по НАТО.

"Цей продаж відповідає ініціативам США щодо забезпечення ключових союзників у регіоні сучасними системами, які сприятимуть взаємодії з американськими силами та підвищуватимуть безпеку", - зауважили в агентстві.

У Вашингтоні також зазначили, що постачання ракетних озброєнь до Угорщини не вимагатимуть призначення додаткових представників уряду США або підрядника в цій країні.

Фото: www.military-today.com