США продадуть Угорщині ракетне озброєння на $230 мільйонів
Про це йдеться в документі Агентства співробітництва в питаннях оборони та безпеки США, який є в розпорядженні Укрінформу.
"Держдепартамент ухвалив можливий продаж військової продукції в Угорщину, зокрема, 60 ракет AMRAAMER AIM-120C-7/C-8 та двох резервних систем наведення ARA-120C-7/C-8 AMRAAM-ER, а також супутнього обладнання, орієнтовною вартістю $230 млн", - зазначається в документі.
Указується, що агентство затвердило необхідні сертифікати та повідомило Конгрес про можливість такого продажу.
Як підкреслили у відомстві, реалізація військової продукції Угорщині сприяє національній безпеці США шляхом зміцнення оборони союзника по НАТО.
"Цей продаж відповідає ініціативам США щодо забезпечення ключових союзників у регіоні сучасними системами, які сприятимуть взаємодії з американськими силами та підвищуватимуть безпеку", - зауважили в агентстві.
У Вашингтоні також зазначили, що постачання ракетних озброєнь до Угорщини не вимагатимуть призначення додаткових представників уряду США або підрядника в цій країні.
Фото: www.military-today.com