Варшаві слід звернути увагу на українську ракету «Нептун» - польський експерт

Польща має розвивати співпрацю з Україною в оборонній сфері, зокрема, їй слід зацікавитися українською протикорабельною ракетою «Нептун» і українсько-турецькими стратегічними БПЛА.

Таку думку висловив аспірант Ягеллонського університету, експерт з питань польсько-українських відносин та протидії дезінформації Міхал Марек у ході відеоконференції «Польсько-українські відносини 2020: як вплине криза і пандемія?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба звернути увагу на тему класичної безпеки… Мені здається, що Польща, флот якої, м’яко кажучи, не найсильніший у Балтійському морі, повинна зацікавитися українським проєктом протикорабельної ракети «Нептун». З моєї точки зору, це могло б невеликим коштом зміцнити польський (військово-морський) потенціал. Але маємо почекати, поки Україна доведе, що «Нептун» є ефективною системою», - сказав Марек.

Він зауважив, що польско-українська співпраця в оборонній промисловості є важливою для обох країн.

У цьому контексті експерт відзначив також великий потенціал кооперації у рамках безпілотних літальних апаратів.

«Польські експерти звернули увагу на те, що Туреччина і Україна співпрацюють у рамках стратегічних безпілотних літальних апаратів, у Польщі немає такого досвіду. Ми зосередилися на невеликих БПЛА, але всі знаємо що зараз тематика БПЛА доволі перспективна. Думаю, що Польща має зацікавитися досвідом українсько-турецької співпраці, і в цьому сенсі ця кооперація повинна розвиватися», - вважає експерт.

Р-360 «Нептун» — перспективна українська протикорабельна крилата ракета. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2014 року.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, і має бойову частину масою у 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах — кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту. Дальність польоту — до 280 км.

Ракета розробляється для використання з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. 2019 року було виготовлено наземний комплекс — РК-360МЦ, до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина, тощо.