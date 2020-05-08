Фінляндія не відкриє кордон з Росією до 14 червня
Про це повідомляє Yle.
«Обмеження на зовнішніх кордонах (Фінляндії - ред.) буде подовжено без змін до 14 червня. Отже, кордон з Росією залишиться закритим», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Yle, в той же час із 14 травня дозволятиметься перетинати внутрішні кордони Шенгенської зони з метою праці, а також у разі інших нагальних поїздок. До таких належать, зокрема, відвідини близьких родичів.
В той же час, не треба буде підтвердження необхідності робочих поїздок.
Прикордонний контроль діятиме на внутрішніх кордонах на автомобільних пунктах пропуску, в портах і аеропортах.
Наголошується, що в березні уряд вирішив відновити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах, закрити певні пункти пропуску і обмежити рух через зовнішні кордони.
За останніми даними, в Фінляндії зареєстровано 5673 випадки коронавірусу, а в РФ вже - 177 160.
Як повідомлялося, станом на ранок 8 травня в світі зафіксовано 3 917 564 випадки коронавірусу, зокрема 270 720 осіб загинули і 1 344 120 одужали.
Фото: Risto Koskinen / Yle