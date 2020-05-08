Фінляндія не відкриє кордон з Росією до 14 червня

Уряд Фінляндії подовжив тимчасові обмеження щодо перетину зовнішніх кордонів до 14 червня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Yle.

«Обмеження на зовнішніх кордонах (Фінляндії - ред.) буде подовжено без змін до 14 червня. Отже, кордон з Росією залишиться закритим», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Yle, в той же час із 14 травня дозволятиметься перетинати внутрішні кордони Шенгенської зони з метою праці, а також у разі інших нагальних поїздок. До таких належать, зокрема, відвідини близьких родичів.

В той же час, не треба буде підтвердження необхідності робочих поїздок.

Прикордонний контроль діятиме на внутрішніх кордонах на автомобільних пунктах пропуску, в портах і аеропортах.

Наголошується, що в березні уряд вирішив відновити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах, закрити певні пункти пропуску і обмежити рух через зовнішні кордони.

За останніми даними, в Фінляндії зареєстровано 5673 випадки коронавірусу, а в РФ вже - 177 160.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 травня в світі зафіксовано 3 917 564 випадки коронавірусу, зокрема 270 720 осіб загинули і 1 344 120 одужали.

Фото: Risto Koskinen / Yle