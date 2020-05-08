Уряд Канади викупить у фермерів надлишки продукції з благодійною метою

Влада Канади викуповуватиме у фермерів надлишки продовольства та передаватиме їх на благодійність.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми створюємо програму викупу надлишків продовольства, початковий бюджет якої становитиме 50 млн дол. (близько 37 млн дол. США). Уряд купуватиме великі партії певних продуктів, які можуть потрапити у відходи, скажімо, картоплі чи курятини, та перерозподілятиме їх до організацій, що займаються продовольчою безпекою”, - сказав Трюдо.

Він пояснив, що через закриття готелів і ресторанів обсяг виробництва деякої продукції перевищує попит.

“Зараз немає змоги перерозподілити таку велику кількість продовольства. У деяких виробників не лишалося іншого виходу, окрім як викинути свою продукцію. Це марнотратство та втрата доходу людьми, які важко працюють, аби виробити харчові продукти”, - зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, нова урядова програма допоможе упевнитися, що “наші фермери отримують компенсацію за свою тяжку роботу, а найбільш уразливі верстви населення мають доступ до свіжої їжі під час цієї кризи”.

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Як повідомлялося, через швидке падіння попиту деякі сільськогосподарські виробники Канади були вимушені позбуватися готової продукції. Приміром, зливали молоко у каналізацію, оскільки не могли знайти споживачів.