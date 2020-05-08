За порушення карантину канадцям виписали штрафів більш як на $4 мільйони

За останні два тижні громадянам Канади за порушення правил карантину було виписано штрафів на загальну суму 5,8 млн дол. (близько 4,3 млн дол. США).

Про це йдеться у звіті, підготовленому науковцями університетів Торонто й Оттави.

“На основі доступних даних, ми нарахували загалом 4575 осіб по всій Канаді, які отримали штрафи у різних ситуаціях за порушення, пов’язані із COVID-19. Загальна сума штрафів сягає 5,8 млн дол.”, - зазначається у документі, в якому проаналізовано дані правоохоронних структур з 14 квітня до 1 травня.

Дослідники вказують, що більшість порушень було зафіксовано у провінціях Квебек (3048), Онтаріо (930) та Нова Шотландія (516).

Абсолютна більшість порушень (4398) були пов’язані із недотриманням правил соціального дистанціювання. “На другому місці за кількістю порушень - продовження роботи підприємств, які не належать до категорії важливих", - зауважують автори звіту.

Як повідомлялося, деякі провінції Канади почали поступово послаблювати обмеження, запроваджені у березні з метою протидії поширенню COVID-19.

Фото: АА