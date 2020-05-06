У Канаді від COVID-19 загинули вже понад 4000 осіб, інфікованих - понад 62 тисячі

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Канаді перевищила чотири тисячі й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади.

Так, станом на вечір вівторка COVID-19 забрав життя 4043 жителів Канади.

Водночас, інфікування вірусом підтвердили у 62 046 осіб, а тест на COVID-19 здало 942 602 канадця, тобто понад 93% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить близько 6,5%.

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Понад 50% (33 417 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них майже 17 тисяч - у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більше чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася. Цього тижня в кількох провінціях вже були запроваджені перші послаблення карантину.

Наразі системі охорони здоров’я Канади переважно вдається опановувати наплив хворих, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких не вистачатиме ліжок у госпіталях. Гостра проблема існує лише в будинках для літніх людей, де фіксується висока смертність.

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Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше 1.2 мільйони хворих й зареєстрували майже 72 тисячі смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників.