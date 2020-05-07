В Іспанії вже зафіксували понад 26 тисяч померлих від COVID-19

Загальна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії становить 26 070 людей.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

"Кількість загиблих від COVID-19 в Іспанії пройшла ще одну сумну позначку: 26 070 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, за минулу добу від захворювання на коронавірусу померло 213 людей.

Загалом у країні виявлено COVID-19 у 221 447 осіб. З них 128 511 людей вже одужали й були виписані з лікарень.

Вчора Конгрес Іспанії схвалив прохання уряду щодо продовження дії надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу до 24 травня.

Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому число померлих із коронавірусом – 265 094. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 303 146.

Фото: Alejandro García / EFE