В Іспанії – найвищий показник смертей від COVID-19 за чотири дні
Укрінформ
Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії за минулу добу становить 244, що є найвищим показником за останні чотири дні.
Про це повідомляє EL Pais з посиланням на МОЗ країни.
«Медики заявили у середу про смерть 244 людей від коронавірусу за минулу добу. У вівторок цей показник дорівнював 185 смертям», - йдеться у повідомленні.
У попередні три дні показник летальних випадків від захворювання на COVID-19 в Іспанії не перевищував 200.
Загальна кількість померлих у країні становить 25 857.
За даними МОЗ, в Іспанії вже виявлено 220 325 осіб з коронавірусом. Серед них 126 002 людини вже вилікувалися.
Найбільша кількість захворювань зареєстрована в Мадриді й Каталонії.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 3 744 765 випадків коронавірусу, зокрема 258 884 летальні, 1 249 328 людей одужали.
фото: АА