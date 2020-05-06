Хворих менше в 20 разів, ніж у Іспанії: на Банковій кажуть, що карантин дає результати

Вчасно запроваджений через пандемію коронавірусу карантин в Україні дав змогу уникнути перезавантаження лікарень.

На цьому наголосила заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська під час зустрічі в аеропорту "Антонов" у Гостомелі літака "Мрія" з гуманітарним медичним вантажем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші спільні зусилля і єдність у боротьбі з коронавірусною інфекцією приносять свої результати. Сьогодні в Україні десь у 20 разів менше випадків захворювань, ніж в Іспанії, і в 12 разів менше, ніж в Росії... Ми дуже вчасно запровадили карантинні заходи і не дозволили перезавантаження лікарень", - сказала Соколовська.

Від імені Офісу Президента вона подякувала українцям за те, що дотримувались карантинних заходів і проявили відповідальність.

Водночас посадовець наголосила, що Україна не застрахована від повторних спалахів захворюваності на коронавірусну хворобу.

"На сьогодні урядом прийнято хороше рішення про послаблення карантинних заходів, але ми точно не застрахованні від наступних спалахів. Тому Президент України Володимир Зеленський наголошує і вимагає, щоб продовжувался щодня робота з забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту і обладнанням, щоб формувалися відповідні резерви", - заявила Соколовська.

Вона також подякувала Групі Нафтогаз, який придбав цей медичний вантаж, і медикам, які допомагають зберегти життя і здоров'я людей.

Як повідомлялося, до аеропорту "Антонов" у Гостомелі на Київщині 6 травня прибув медичний вантаж з КНР, закуплений Групою Нафтогаз.

У Нафтогазі повідомляли, що вантажний літак "Мрія" доправить 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Група Нафтогаз за підтримки Офісу Президента та Міністерства охорони здоров'я закупила засоби захисту та медичне обладнання для передачі медзакладам України.