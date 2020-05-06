Хворих менше в 20 разів, ніж у Іспанії: на Банковій кажуть, що карантин дає результати

Хворих менше в 20 разів, ніж у Іспанії: на Банковій кажуть, що карантин дає результати

Укрінформ
Вчасно запроваджений через пандемію коронавірусу карантин в Україні дав змогу уникнути перезавантаження лікарень.

На цьому наголосила заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська під час зустрічі в аеропорту "Антонов" у Гостомелі літака "Мрія" з гуманітарним медичним вантажем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші спільні зусилля і єдність у боротьбі з коронавірусною інфекцією приносять свої результати. Сьогодні в Україні десь у 20 разів менше випадків захворювань, ніж в Іспанії, і в 12 разів менше, ніж в Росії... Ми дуже вчасно запровадили карантинні заходи і не дозволили перезавантаження лікарень", - сказала Соколовська.

Від імені Офісу Президента вона подякувала українцям за те, що дотримувались карантинних заходів і проявили відповідальність.

Водночас посадовець наголосила, що Україна не застрахована від повторних спалахів захворюваності на коронавірусну хворобу.

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"На сьогодні урядом прийнято хороше рішення про послаблення карантинних заходів, але ми точно не застрахованні від наступних спалахів. Тому Президент України Володимир Зеленський наголошує і вимагає, щоб продовжувался щодня робота з забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту і обладнанням, щоб формувалися відповідні резерви", - заявила Соколовська.

Вона також подякувала Групі Нафтогаз, який придбав цей медичний вантаж, і медикам, які допомагають зберегти життя і здоров'я людей.

Як повідомлялося, до аеропорту "Антонов" у Гостомелі на Київщині 6 травня прибув медичний вантаж з КНР, закуплений Групою Нафтогаз.

У Нафтогазі повідомляли, що вантажний літак "Мрія" доправить 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Група Нафтогаз за підтримки Офісу Президента та Міністерства охорони здоров'я закупила засоби захисту та медичне обладнання для передачі медзакладам України.

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