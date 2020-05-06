Вантаж "Мрії" розподілять по лікарнях, які найбільше його потребують - МОЗ

Гуманітарний вантаж, закуплений Групою "Нафтогаз" і доправлений сьогодні з Китаю в Україну літаком "Мрія", розподілять по лікарнях, які найбільше його потребують.

Про це сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час зустрічі літака в аеропорту "Антонов" у Гостомелі на Київщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це обладнання і засоби індивідуального захисту Міністерством охорони здоров'я будуть розподілені відповідно до пропорції кількості хворих (на коронавірусну хворобу - ред.) у ті лікарні, де це обладнання буде найбільш необхідним", - сказала Шаталова.

Вона подякувала Групі "Нафтогаз" та усім небайдужим, хто допомагає медикам та Україні долати пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, до аеропорту "Антонов" у Гостомелі на Київщині прибув гуманітарний вантаж з КНР, закуплений Групою "Нафтогаз".

У Нафтогазі повідомляли, що вантажний літак "Мрія" доправить 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Група "Нафтогаз" за підтримки Офісу Президента та Міністерства охорони здоров'я закупила засоби захисту та медичне обладнання для передачі медзакладам України. ДП «Антонов» організовує логістику проєкту.

Фото: Офіс Президента