Росія - п'ята у світі за кількістю хворих на COVID-19: за добу захворіли понад 11 тисяч

У Росії вперше зафіксували понад 11 тисяч випадків інфікування коронавірусом за добу - 11 193. Таким чином, РФ вийшла на п'яте місце у світі за кількістю інфікованих COVID-19 - загалом 176890 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з ним, за минулу добу найбільше нових випадків захворювання виявлено в Москві (+6703 особи), Підмосков'ї (+842), Нижегородській області (+312), Петербурзі (+306), Дагестані й Татарстані (по +105).

Водночас згідно з розрахунками після скринінгових досліджень, реальна кількість інфікованих коронавірусом у російській столиці становить близько 300 тисяч осіб, повідомляє портал Meduza з посиланням на телеінтерв'ю мера Москви Сергія Собяніна.

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За його словами, результати скринінгових досліджень свідчать, що наразі заражені від 2 до 2,5% всього населення Москви, що якраз становлять число близько 300 тисяч. «Наше завдання - максимально виявити цих людей. Для чого? Для того, щоб посадити їх на карантин, щоб вони не заражали інших, своїх сусідів або колег по роботі. Якщо необхідно, виписати їм лікування амбулаторне, щоб не доводити їх до тяжкого стану», - сказав Собянін.

Мер зазначив, що в Москві за останній тиждень було вдвічі збільшено тестування на коронавірус.

За останню добу померли ще 87 пацієнтів з COVID-19. Загалом із початку поширення коронавірусу в Росії померли 1622 особи. Одужали 23743 особи (+2471 осіб за минулу добу).

За загальною кількістю хворих новою коронавірусною інфекцією Росія вийшла на п'яте місце у світі, обігнавши за одну добу Німеччину (168,1 тис. випадків) і Францію (174,2 тис.) (згідно з даними Університету Джона Хопкінса).

Станом на 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3836181, із них 265356 летальних, одужали 1307606 особи.