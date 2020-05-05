ВООЗ розкритикувала плани Мінська провести парад 9 травня

У Всесвітній організації охорони здоров’я стурбовані рішенням влади Білорусі організувати масові урочисті заходи 9 травня попри пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє БелаПАН.

"Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована рішенням білоруської влади провести військовий парад 9 травня", - заявив офіційний представник ВООЗ у Білорусі Батир Бердиклічев.

Бердиклічев нагадав, що одна з рекомендацій ВООЗ за підсумками квітневого візиту місії експертів до Білорусі — посилення заходів фізичного дистанціювання, зокрема перенесення або скасування масових спортивних, культурних, політичних та релігійних заходів.

"Ми дуже стурбовані можливими негативними наслідками проведення такого масового заходу під час пандемії", - сказав чиновник.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість скасування військового параду до Дня перемоги. Зокрема, він заявив, що влада нікого не примушуватиме до присутності на параді, але не може й заборонити людям відвідувати такий захід.

Як повідомлялося, у Білорусі вже зареєстровано 17 489 осіб з позитивним аналізом на COVID-19.

Станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.