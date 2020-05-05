ВООЗ розкритикувала плани Мінська провести парад 9 травня

ВООЗ розкритикувала плани Мінська провести парад 9 травня

Укрінформ
У Всесвітній організації охорони здоров’я стурбовані рішенням влади Білорусі організувати масові урочисті заходи 9 травня попри пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє БелаПАН.

"Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована рішенням білоруської влади провести військовий парад 9 травня", - заявив офіційний представник ВООЗ у Білорусі Батир Бердиклічев.

Бердиклічев нагадав, що одна з рекомендацій ВООЗ за підсумками квітневого візиту місії експертів до Білорусі — посилення заходів фізичного дистанціювання, зокрема перенесення або скасування масових спортивних, культурних, політичних та релігійних заходів.

"Ми дуже стурбовані можливими негативними наслідками проведення такого масового заходу під час пандемії", - сказав чиновник.

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Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість скасування військового параду до Дня перемоги. Зокрема, він заявив, що влада нікого не примушуватиме до присутності на параді, але не може й заборонити людям відвідувати такий захід.

Як повідомлялося, у Білорусі вже зареєстровано 17 489 осіб з позитивним аналізом на COVID-19.

Станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

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