Президентські вибори у Білорусі точно будуть влітку - Лукашенко

Цьогорічні президентські вибори у Білорусі відбудуться влітку, їх дата буде визначена найближчим часом.

Про це чинний глава держави Олександр Лукашенко розповів під час переговорів у форматі відеоконференції з президентом Молдови Ігорем Додоном, повідомляє БЕЛТА.

"Я знаю, що у вас президентські вибори (вибори президента Молдови мають відбутись у листопаді 2020 р. - ред.), але у нас іще раніше відбудуться президентські вибори. У нас немає підстав їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня", - сказав Лукашенко.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, у країні станом на 4 травня підтверджено коронавірусне захворювання у 17 489 осіб, з них 103 людини померли, одужало 3259 пацієнтів.

Як повідомлялося, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість скасування військового параду до 9 Травня.