З Білорусі вислали знімальну групу російського "Первого канала"

МЗС Білорусі позбавив акредитації знімальну групу російського «Первого канала».

Причиною став сюжет про коронавірус у країні, повідомляє belaruspartisan.by.

Напередодні державний телеканал «Білорусь 1» звинуватив «Перший канал» в інформаційній атаці на Мінськ. Зокрема, вчора на «Первом канале» вийшов репортаж, в якому йшлося про спалах коронавірусу в одному з білоруських міст неподалік від Мінська.

У матеріалі показали кладовище у Стовпцях і Олександра Лукашенка, який нібито «не париться» з приводу виявлених коронавірусних хворих. У сюжеті нарахували щонайменше сім фейків.

Водночас російські колеги приховують від глядачів інформацію про ситуацію з коронавірусом у самій Росії, стверджують на "Білорусі 1"

Як повідомляє "Інтерфакс", "Первый канал" підтвердив, що їх кореспондент вже залишив Білорусь.