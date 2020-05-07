У Польщі оголосять новий термін президентських виборів

Президентські вибори в Польщі не відбудуться 10 травня. Нові вибори, які буде проведено у кореспонденційному (поштовому) режимі, запланують у “найближчий можливий термін”.

Про це йдеться у спільній заяві лідера правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського і лідера коаліційної партії “Згода” Ярослава Говіна, який виступав за перенесення виборів на пізніше у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Після 10 травня 2020 року, коли Верховний суд передбачено визнає недійсність виборів, оскільки вони не відбудуться, маршалок Сейму РП оголосить нові президентські вибори у найближчий можливий термін”,- йдеться у спільній заяві.

Читайте також: Сенат Польщі не підтримав голосування на виборах поштою

Як підкреслюється, таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що опозиція відкинула усі пропозиції правлячої більшості щодо проведення виборів у конституційні терміни. Відтак зазначається, що PiS та “Згода” підготували рішення, яке “гарантуватиме полякам можливість участі у демократичних виборах”.

У заяві Качинського-Говіна наголошується, що вибори Державною виборчою комісією Польщі буде проведено кореспонденційно (поштою) з огляду на епідемічну ситуацію. Обидві політичні сили зобов’язуються підготувати зміни до закону щодо особливих правил проведення загальних виборів президента Польщі у 2020 році.

Як відомо, у вівторок ввечері Сенат Польщі, де більшість має опозиція, проголосував проти закону щодо проведення кореспонденційного голосування в Польщі у травні. Водночас, Сейм Польщі, яку контролює правляча Об’єднана правиця, має намір повернути цей закон на порядок денний і внести в нього зміни, перенісши термін проведення виборів.

Опозиція наполягає, що вибори зараз проводити неможливо через епідемію коронавірусу, а кореспонденційне голосування не даватиме гарантій безпеки. На переконання опозиції, вибори потрібно відкласти на період після скасування стану епідемії.

Водночас представники влади переконують: якщо вибори не буде проведено зараз, у країні може виникнути конституційна криза.

Планувалося, що вибори мали відбутися 10 і 24 травня.

Фото: Global Look Press