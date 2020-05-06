ВООЗ: Ризик повернення жорсткого карантину залишається дуже реальним

Повернення до жорсткого карантину у зв'язку з коронавірусом залишається дуже реальним.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус, йдеться на Twitter-сторінці організації.

"Ризик повернення до повного закриття залишається дуже реальним, якщо країни не контролюватимуть перехідний період дуже обережно", - сказав він.

На думку Гебреісуса, найкращим захистом від пандемії є сильна і стійка система охорони здоров'я.

"Тепер у нас є можливість закласти основи для стійких систем охорони здоров'я в Європі й Африці на земній кулі", - зазначив він.

"The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2020

Нагадаємо: станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.

За даними Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 3 778 012, з них 261 311 летальних, одужали 1 275 342 особи.