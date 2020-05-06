Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19 – Держдеп США
Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент під час відеоконференції «Зміцнення відносин між США і Східною Європою під час пандемії», проведену у середу Німецьким фондом Маршала у США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«На жаль, коли ми шукаємо шляхи подолання кризи, Росія продовжує докладати зусиль для поширення дезінформації. Росія бреше про походження вірусу. Це поширюється в Україні, Вірменії через підконтрольні медіа», - сказав американський дипломат.
Він також заявив, що інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу «1+1», який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, минулого тижня у програмі «Секретні матеріали», яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.
«Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КГБ адвокатом, через упередженість якого у 70-ті роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, у ГУЛАГ», - заявив Кент.
Наголошувалося, що фейк про американську біологічну зброю в Україні був активно поширений у російських пропагандистських ЗМІ, а також озвучений представником російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО.
За інформацією "Детектор медіа", сюжет програми «Секретні матеріали» про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні, вийшов у ефірі 27 квітня. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.
Згідно з матеріалом "Детектор медіа", цей сюжет грунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії «Опозиційна платформа — За життя» 15 квітня. На цьому вебресурсі було опубліковане публічне звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.
23 квітня посольство США заперечило інформацію про створення військових лабораторій.