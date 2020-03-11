Медведчука і Кº пропонують відправити на карантин після вояжу до Москви

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що членів фракції "Опозиційна платформа - За життя", які відвідали російську Держдуму, потрібно відправити на карантин після повернення додому.

Про це він сказав у коментарі журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вважаю, що вони (члени ОПЗЖ, які відвідують Держдуму - ред.) мають проходити карантин... А чому ні? Вони поїхали... Ви ж знаєте, що пан Разумков (Голова ВР Дмитро Разумков - ред.) зранку видав указ про те, що не можна їздити за кордон з метою зниження ризиків захворювання. Вони їздили ...туди, де є багато захворілих. Я думаю, що там високі ризики. Вони мають проходити карантин не в стінах Верховної Ради", - заявив Арахамія.

Крім того, за його словами, необхідно направити запит у Службу безпеки України щодо законності цієї поїздки.

"Вони їдуть у країну-агресор, якісь перемовини, щось фотографують. Я взагалі не розумію, чи взагалі законно це чи незаконно. Треба це перевіряти. Точно треба робити якийсь запит у Службу безпеки України і надати юридичну консультацію. Виглядає це дуже погано", - зазначив Арахамія.

Читайте також: Ізольований депутат ОПЗЖ брав участь у голосуваннях Ради цього тижня

Раніше повідомлялося, що делегація українських народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії заявили, що сторони обговорювали створення "парламентського виміру нормандського формату" в межах роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.