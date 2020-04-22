Посольство США відреагувало на заяву Медведчука щодо "протиправної співпраці" України і Штатів

Посольство США спростувало повідомлення про буцімто наявність в Україні американських військових біолабораторій і заявило, що вони повторюють російську дезінформацію.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

«Посольство США хотіло б ствердити реальний стан речей щодо поширення дезінформації, яка кружляє у деяких колах України, наслідуючи російську дезінформацію щодо справжнього американсько-українського партнерства у зменшенні біологічних загроз», - зазначається в повідомленні.

У посольстві акцентували, що Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США працює в Україні разом з українським урядом над забезпеченням консолідованого і захищеного зберігання збудників хвороб та загрозливих токсинів у відповідних державних установах, так щоб при цьому можна було проводити мирні дослідження та розробляти вакцини.

«Ми також працюємо з нашими українськими партнерами, щоб розвинути здатність України виявляти спалахи, спричинені небезпечними патогенами, перш ніж вони становитимуть загрозу безпеці чи стабільності. Наші спільні зусилля допомагають гарантувати, що небезпечні збудники не потраплять у чужі руки», - наголошується в заяві.

У диппредставництві відзначили, що США пишаються співпрацею з Міністерством охорони здоров’я, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Національною академією аграрних наук та Міністерством оборони, щоб усім нам жилося безпечніше.

Коментуючи звинувачення на адресу Міжнародного науково-технічного центру в Україні у буцімто створення зброї масового ураження, у посольстві нагадали, що ця міжурядова організація була створена міжнародною угодою в жовтні 1993 року. На сьогодні сторонами в МНТЦ є Азербайджан, Європейський Союз, Грузія, Молдова, Україна, США та Узбекистан.

«МНТЦ покликаний сприяти глобальному миру та процвітанню шляхом спільного зменшення ризиків, пов’язаних з хімічною, біологічною, радіологічною та ядерною зброєю, шляхом підтримки цивільних науково-технічних партнерств та співпраці, що стосуються глобальних загроз безпеці та сприяють нерозповсюдженню», - зазначили у посольстві США.

Американські дипломати також додали, що більше інформації про МНТЦ та його програми й проєкти можна знайти на веб-сайті.

Як повідомлялося, 15 квітня на сайті партії «Опозиційної платформи – За життя» було оприлюднено заяву голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, в якій він повідомив, що разом із народним депутатом Ренатом Кузьміним звернувся з депутатським зверненням до Президента України В. Зеленського, Прем'єр-міністра Д. Шмигаля, міністра охорони здоров'я М. Степанова та голови СБУ І. Баканова «з вимогою «оприлюднити факти протиправної «співпраці» України та США у сфері функціонування американських біолабораторій у нашій країні – «співпраці», яка почалася ще за часів президента Ющенка, тривала при президентові Порошенку і здійснюється за нинішньої влади».