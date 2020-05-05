Пандемія коронавірусу не повинна використовуватися для обмеження прав людини - Боррель

Криза, пов’язана зі спалахом коронавірусу, має глобальний вплив, тому жодна країна світу не буде почуватися в безпеці до повного подолання хвороби та її соціально-економічних наслідків, але ця спільна боротьба має вестися на основі безумовної поваги до прав людини.

Про це йдеться у заяві, яку від імені усього Євросоюзу зробив сьогодні високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської ради.

«Кожна країна і кожен регіон світу, як і кожен аспект нашого життя, зазнали удару пандемії коронавірусу. Це нагадало нам, наскільки взаємопов’язаними є всі ми. Ніхто не може знаходитися у безпеці у будь-якій країні, допоки пандемія поширюється у різних частинах світу. Повага до прав всіх людей має залишатися в основі боротьби проти пандемії та зусиль із глобального відродження», - наголосив Боррель.

За його словами, пандемія та її соціально-економічні наслідки матимуть непропорційний та шкідливий вплив на права жінок, дітей та літніх людей, всіх осіб, які знаходяться у вразливій ситуації, включаючи біженців, мігрантів, переміщених осіб, ці явища лише поглиблять нерівність, яка вже існувала до удару кризи. Саме тому заходи, що спрямовані на боротьбу із кризою, мають здійснюватися із врахуванням потреб людей, які піддаються ризику маргіналізації, ксенофобії, расизму, або будь-яких інших форм дискримінації. Ці люди мають бути захищені від будь-яких проявів сексуального або гендерного насильства, отримали рівний доступ до медичних послуг.

«Європейський Союз підтверджує необхідність приділяти особливу увагу зростаючому впливу пандемії на всі прояви прав людини, на демократію та верховенство права. В надзвичайних умовах міжнародні закони у сфері прав людини дозволяють державам обмежувати певні права громадян, за умови, що всі подібні заходи є необхідними, пропорційними, тимчасовими за своєю природою, і недискримінаційними. Пандемія коронавірусу не має використовуватися як підстава для згортання простору демократичних та громадянських прав, верховенства права та дії міжнародних зобов’язань», - йдеться у заяві.

Євросоюз наголосив, що в цих умовах особливого значення набуває також повага до свободи висловлювання і преси, вільний доступ людей до достовірної інформації в усіх її проявах. Заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, не мають використовуватися для обмеження діяльності правозахисників, журналістів, працівників медіа та громадських організацій. У цьому зв’язку цифрові технології, що потенційно можуть допомогти у стримуванні пандемії, мають використовуватися з повною повагою до прав людини, включаючи право на приватне життя.

«Захист права кожного на найвищі стандарти у сфері здоров’я потребує доступу до надійної інформації. Люди мають отримати можливість захистити власне здоров’я та здоров’я інших, хибна або неправдива інформація може піддавати ризику їхні життя. З цієї причини є критично важливим рішуче протидіяти дезінформації шляхом налагодження прозорої, своєчасної та основаної на фактах комунікації, яка може підвищити стійкість наших суспільств», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Високий представник підтвердив рішучість ЄС брати участь у глобальних зусиллях із подолання пандемії коронавірусу та підтримувати ключові міжнародні організації у цій сфері, включаючи ООН, ВООЗ, Раду Європи, ОБСЄ та інші.

«Європейський Союз наголошує, що всі права людини є універсальними, неподільними, взаємопов’язаними та взаємозалежними. Це не може забуватися в умовах глобальної кризи. Ми докладаємо зусиль, щоб забезпечити відповідність всіх наших заходів у реагуванні на кризу до принципів гідності та прав людини для всіх, без будь-якої дискримінації, і закликаємо всі уряди по усьому світу вчиняти таким же чином. Ніхто не має бути покинутим, і жодне з прав людини не може ігноруватися», - наголошується у документі Євросоюзу.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі коронавірусом заразилися 3 687 688 людей. Померли 255 138 осіб. Одужали – 1 220 637 осіб.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ