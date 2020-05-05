Коронакриза відкриває Росії та Китаю можливість посилити вплив у світі – експерти

Пандемія створила умови для Росії й Китаю в досягненні геополітичних цілей.

Таку думку висловили учасники онлайн-круглого столу «Україна, світ та інформаційні виклики пандемії» на YouTube-каналі Укрінформу.

«Пандемія створила родючий ґрунт для Росії й Китаю в досягненні геополітичних цілей. Це ситуативний альянс, а не усвідомлена змова двох великих за розміром і потенціалом держав. Влади цих країн не залежать від результатів регулярних демократичних виборів. І тому вони намагаються використати те, що криза – це не тільки проблема, але й можливості, у власних інтересах», - наголосив Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Він відзначив активізацію цих двох країн у поширенні дезінформації щодо особливостей карантину в різних частинах світу з метою досягнення певних геополітичних цілей.

«Для Росії пандемія - це шанс суттєво посилити свій вплив у світі і досягти глобальних і локальних переваг, продовживши своє існування в імперському форматі, чи навіть стати другою наддержавою в світі», - зазначив Юрій Кочевенко, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді.

Експерт звернув увагу на псевдонамагання Росії допомогти окремим європейським країнам у боротьбі з епідемією, щоб переконати їх у недієздатності Євросоюзу й врешті вийти з-під його санкцій.

«Китай дуже вдало використовує ситуацію, щоб покращити свій міжнародний імідж. Ось, наприклад, днями вони перекинули ВООЗ черговий фінансовий транш. При цьому Росія й Китай дуже фундаментально висвітлюють будь-яку свою допомогу», - зазначив Макар Таран, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.

Він вважає, що українське суспільство та його інституції через їхню несформованість слабкі й вразливі до будь-якої пропаганди, а пандемія є перевіркою для них на зрілість.

«Вплив Китаю може затьмарити ті небезпеки, які досі є з боку Росії. Одне не відкидає інше. Але один із головних меседжів цієї кризи – вірусна пандемія не змінила геополітику в Європі, якщо йдеться про зовнішньополітичні амбіції Росії. Вона не скорочує свій військовий бюджет і військові навчання на європейському напрямку», - наголосив Дмитро Теперик, виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS).

На його думку, спричинена пандемією криза здатна навіть загострити геополітичну ситуацію з точки зору європейської безпеки, бо відкриває додаткові можливості для маніпуляцій.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 піцієнтів, одужали більше 1,2 млн.