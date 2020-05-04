Клімкін закликав "не спати", поки Росія завойовує онлайн-простір для просування "скрєп"

Росія під час коронакризи намагається максимально зміцнити позиції в онлайн-просторі шляхом "скрєпних" акцій, Україна натомість має активно пропагувати онлайн власну ідентичність.

Таке переконання висловив у пості у Facebook ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Напередодні 9 травня РФ розганяє акцію "Безсмертний полк" у Мережі, не тільки щоб додати втрачену через пандемію порцію "скрєп", а завоювати для своїх "скрєп" онлайн-простір. Далі те саме буде стосовно "спільної історії". Власне, вже почалося. Нам всім обіцяли "державу в смартфоні", і ми навіть на неї чекаємо, але важливо не програти цю битву за ідентичність в онлайн саме зараз», - зазначив дипломат.

Він додав, що є речі, які за визначенням об’єднують суспільство, наприклад євроінтеграція.

«Чому б не відсвяткувати, наприклад, День Європи в онлайні цього місяця?» - запропонував Клімкін.

Ексміністр також зауважив, що травень розпочався заявами влади про події 2 травня в Одесі, в яких є все, крім того, що це був спланований акт російської агресії.

«Продовжиться він російською кампанією навколо 9 травня, яку, на жаль, є кому підтримати в Україні. Росія використає час коронакризи, щоб максимально зміцнити позиції в онлайні, і нам потрібно не спати», - акцентував Клімкін.