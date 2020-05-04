Японія може продовжити надзвичайну ситуацію до кінця травня

Уряд Японії має намір продовжити термін дії режиму надзвичайної ситуації, оголошеного по всій країні через епідемію COVID-19, до 31 травня.

Про це інформує NHK.

«У понеділок уряд звернувся по думку своєї ради експертів з питання про продовження. Після цього він поінформує парламент, перш ніж ухвалити остаточне рішення на засіданні спеціальної робочої групи пізніше в цей-таки день», - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, найімовірніше, уряд схвалить продовження режиму НС, термін чинності якого мав закінчитися найближчої середи.

Це зумовлено тим, що система охорони здоров'я Японії продовжує працювати з великим напруженням - попри зниження добових показників нових випадків зараження.

Водночас, указує NHK, уряд не має наміру розширювати список із 13 префектур, які перебувають в особливому становищі «у зв'язку з необхідністю вживати найсуворіших заходів, аби приборкати поширення інфекції». До цих регіонів належать і найбільші мегаполіси країни - Токіо й Осака.

Решті префектур, імовірно, дозволять частково послабити обмеження – «за тієї умови, що вони рішуче закличуть населення і підприємства прийняти новий стиль життя в боротьбі з коронавірусом».

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