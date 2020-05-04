Японія може продовжити надзвичайну ситуацію до кінця травня

Японія може продовжити надзвичайну ситуацію до кінця травня

Укрінформ
Уряд Японії має намір продовжити термін дії режиму надзвичайної ситуації, оголошеного по всій країні через епідемію COVID-19, до 31 травня.

Про це інформує NHK.

«У понеділок уряд звернувся по думку своєї ради експертів з питання про продовження. Після цього він поінформує парламент, перш ніж ухвалити остаточне рішення на засіданні спеціальної робочої групи пізніше в цей-таки день», - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, найімовірніше, уряд схвалить продовження режиму НС, термін чинності якого мав закінчитися найближчої середи.

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Це зумовлено тим, що система охорони здоров'я Японії продовжує працювати з великим напруженням - попри зниження добових показників нових випадків зараження.

Водночас, указує NHK, уряд не має наміру розширювати список із 13 префектур, які перебувають в особливому становищі «у зв'язку з необхідністю вживати найсуворіших заходів, аби приборкати поширення інфекції». До цих регіонів належать і найбільші мегаполіси країни - Токіо й Осака.

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Решті префектур, імовірно, дозволять частково послабити обмеження – «за тієї умови, що вони рішуче закличуть населення і підприємства прийняти новий стиль життя в боротьбі з коронавірусом».

Фото: Getty

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