Віцепрезидент США відмовився надягти маску під час візиту до лікарні
Пізніше він прокоментував своє рішення тим, що не хворий на коронавірус, а маска потрібна, щоби не заражати інших, повідомляє NPR.
"Як віцепрезидент США я регулярно проходжу тести на коронавірус, і кожен, хто навколо мене, також проходить тестування", - заявив Пенс у відповідь на запитання журналістів, чому він не одягнув маску в лікарні.
Віцепрезидент США пояснив, що рекомендації Центру контролю за захворюваннями (CDC) щодо носіння масок в громадських місцях спрямовані на те, щоби самому не заразити інших.
"І оскільки у мене немає коронавірусу, я подумав, що було б гарно бути тут, мати можливість поговорити з цими науковцями, цим неймовірним медичним персоналом, подивитися їм в очі та сказати спасибі", - зазначив Пенс.
Подібне ставлення продемонстрував раніше й сам президент Трамп. У перші ж дні пресбрифінгів на тему коронавірусу він відмовлявся надягати маску для обличчя, заявивши: "Я просто не хочу носити її. Це лише рекомендація. Вони (у CDC – ред.) просто рекомендують це".
Нагадаємо: Сполучені Штати залишаються країною-лідером за кількістю виявлених хворих на COVID-19. У вівторок, 28 квітня, кількість інфікованих у США перевищила один мільйон людей.