Віцепрезидент США відмовився надягти маску під час візиту до лікарні

У розпал пандемії коронавірусу в США, віцепрезидент країни Майкл Пенс відвідав клініку Майо в штаті Міннесота та відмовився при цьому одягати захисну маску на обличчя.

Пізніше він прокоментував своє рішення тим, що не хворий на коронавірус, а маска потрібна, щоби не заражати інших, повідомляє NPR.

"Як віцепрезидент США я регулярно проходжу тести на коронавірус, і кожен, хто навколо мене, також проходить тестування", - заявив Пенс у відповідь на запитання журналістів, чому він не одягнув маску в лікарні.

Віцепрезидент США пояснив, що рекомендації Центру контролю за захворюваннями (CDC) щодо носіння масок в громадських місцях спрямовані на те, щоби самому не заразити інших.

"І оскільки у мене немає коронавірусу, я подумав, що було б гарно бути тут, мати можливість поговорити з цими науковцями, цим неймовірним медичним персоналом, подивитися їм в очі та сказати спасибі", - зазначив Пенс.

Подібне ставлення продемонстрував раніше й сам президент Трамп. У перші ж дні пресбрифінгів на тему коронавірусу він відмовлявся надягати маску для обличчя, заявивши: "Я просто не хочу носити її. Це лише рекомендація. Вони (у CDC – ред.) просто рекомендують це".

Нагадаємо: Сполучені Штати залишаються країною-лідером за кількістю виявлених хворих на COVID-19. У вівторок, 28 квітня, кількість інфікованих у США перевищила один мільйон людей.