У США зафіксували понад мільйон хворих на COVІD-19

Більше одного мільйона людей, у яких був виявлений коронавірус, зареєстровано в вівторок у США.

Це підтверджують дані, зібрані Медичним університетом імені Джона Гопкінса. Так, за офіційною статистикою, в Сполучених Штатах зафіксовано вже 1,002 млн. Причому, повідомляється про 57 266 померлих від хвороби та 112 315 людей, що повністю одужали. Найгірша ситуація продовжує зберігатися в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган, Іллінойс. Читайте також: Трамп та COVID-19: Чи мають лідери право на помилку? Загалом у світі зафіксовано понад 3,083 млн хворих на коронавірус. Лідируючі позиції займають Сполучені Штати, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина й Велика Британія. Фото: АА