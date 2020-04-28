Трамп та COVID-19: Чи мають лідери право на помилку?

Під час пандемії ціна хибних кроків лідера – життя і здоров’я десятків тисяч людей

Боротьба з коронавірусом – це нещадна війна, яка в кожній країні відбувається одразу на кількох фронтах. Вона може принести в жертву не тільки тисячі життів і завдати трильйонних збитків, а й стати моментом істини для подальшої долі цілих урядів і президентів.

СМЕРТЕЛЬНА "ПАНАЦЕЯ"

Після кількох курйозів, що трапилися під час брифінгів глави Білого дому, присвячених "перемогам" його адміністрації над коронавірусом, рейтинги Трампа відреагували різким падінням у ключових штатах. Це серйозно стурбувало республіканців, які хотіли би не тільки переобрання свого президента в листопаді, а й збереження хоча би часткового контролю в Конгресі США. Адже цього року американці голосуватимуть і за главу Білого дому, і за 470 членів Конгресу (всі 435 місць у Палаті представників і 35 місць у 100-мандатному Сенаті). У цьому зв'язку дії президента ніяк не збігаються із прагненнями республіканців.

Ще в березні Дональд Трамп на одному з регулярних брифінгів у Білому домі заявив про "чудові властивості" в боротьбі з коронавірусом двох антималярійних препаратів – хлорохіну та гідроксихлорохіну. "Ми маємо пару препаратів, які показують дуже гарні результати і можуть бути негайно поставлені для вживання", – розповідав тоді Трамп.

Й попри те, що ці ліки не пройшли належних медичних випробувань у боротьбі з коронавірусною хворобою, вони миттєво стали гострим дефіцитом в американських аптеках, хоча й відпускалися лише за рецептами. Однак на практиці розрекламована "з легкої руки" президента майже панацея – виявилася смертельно небезпечною для певної групи пацієнтів.

Так, останнє дослідження науковців із Вірджинії й Південної Кароліни показало підвищений рівень смертності серед пацієнтів-ветеранів, яким були прописані антималярійні ліки. Вчені проаналізували історії 368 пацієнтів по всій країні, з яких 97 приймали гідроксихлорохін, 113 – цей же препарат у комбінації з антибіотиками, і ще 158 лікувались без будь-яких антималярійних рецептів. Рівень смертності першої групи становив 27%, другої групи – 22%. Це в рази перевищувало рівень летальних випадків, ніж у третій групі (11,4%), де ліки, розхвалені Трампом, не вживалися для лікування COVID-19.

Фото: John Phillips/Getty Images

Це моментально стало підставою для американських ЗМІ вкотре поставити під сумнів компетентність президента та його команди, а для самого Трампа – зайвий раз назвати медіа, які його критикують, "фейковими новинами".

На додаток, президент розніс своїх же медичних експертів, які говорили про небезпеку другої хвилі коронавірусу та необхідність значно збільшити зусилля щодо тестування. Адже це ніяк не збігалося із заявленими Дональдом Трампом "успіхами" його адміністрації.

САРКАЗМ?

Тим часом, насправді епічним курйозом стала репліка Дональда Трампа минулого четверга про можливість лікування пацієнтів ін'єкціями з дезінфікуючими засобами (якими обробляють поверхні в кімнатах), а також із застосуванням ультрафіолетових ламп або просто потужного джерела світла (замість сонця). Такий висновок глава Білого дому неочікувано зробив вголос після виступу експертів, які розповіли, що коронавірус гине набагато швидше, якщо обробляти поверхні хлорним чи спиртовим розчинами, й до того ж він не витримує прямих променів сонця.

"Я не лікар. Але я схожий на людину, яка має гарне розуміння", – сказав із серйозним виразом обличчя Трамп.

Й хоча наступного ж дня президент постфактум заявив, що його репліка була "сарказмом" для ЗМІ, які постійно перекручують його заяви, багато людей в США сприйняли слова президента як прямі рекомендації. Так, у Мериленді та деяких інших штатах були зафіксовані численні звернення пацієнтів з хімічними отруєннями, пов'язаними зі спробами лікування вірусу. Група медичних експертів Білого дому одразу закликала людей не слідувати цим порадам, а сам Трамп заявив, що "не може уявити", що так все обернеться. Президент знову накинувся на ЗМІ, звинувативши їх у неправильному трактуванні його слів.

Трамп також оголосив про своє рішення припинити практику щоденних брифінгів по ситуації з коронавірусом, які він часто використовував для того, щоби примножити власні політичні дивіденди.

У розвиток історії, газета The New York Times додала хмизу в жар, описавши повсякденні звички президента під час пандемії. Видання повідомило, що Дональд Трамп прокидається рано й багато часу приділяє кабельному телебаченню. Він не присвячує особливої уваги підготовці до щоденних брифінгів, але наприкінці дня вичитує, хто і як висвітлював його виступи. Звісно, ця публікація дійшла і до самого президента, який одразу написав відповідь у своєму твіттері.

"Люди, які знають мене і знають історію нашої країни, кажуть, що саме я є президентом, який працює найважче за всю історію. Не знаю, чи це так, але я дійсно працьовитий і, мабуть, за перші три з половиною роки зробив більше, ніж будь-який президент в історії. Фейкові новини просто ненавидять це!" – наголосив глава Білого дому.

ВСЕ БІЛЬШЕ НЕДОВІРИ

На тлі заяв президента, історій з курйозами, а також його послідовної конфронтації з губернаторами найбільш уражених коронавірусом штатів, особливо з представниками Демократичної партії, рейтинги Дональда Трампа різко обрушились. За даними одразу кількох соцопитувань, основний кандидат від демократів Джо Байден обійшов Дональда Трампа в чотирьох ключових штатах – Флориді, Мічигані, Пенсильванії й Вісконсині, де Трамп у 2016 році отримав упевнену перемогу.

Джо Байден

Причому, електоральна картина різко змінилася серед виборців віком від 55 років і старше. Два важливих моменти: по-перше, це найбільш вразлива перед COVID-19 група населення, а, по-друге, найбільш активна частина виборців.

Соціологи також встановили, що причиною обвалу рейтингів стала недовіра людей до політики кабінету Трампа щодо протистояння коронавірусу. Так, у віковій групі 55+ за останній місяць довіра впала на 11%, а серед тих, хто має 65 років і старше, цей показник обвалився на цілих 20%.

Крім того, люди поважного віку дуже скептично ставляться до негайного відновлення економічної діяльності, побоюючись другої хвилі захворювань, яка, за висновками самих же радників Трампа, може бути більш серйозною для Сполучених Штатів.

Тим часом, усе більше людей у США в тих же соцопитуваннях висловлюють переконання, що Джо Байден міг би краще впоратися з наслідками коронавіруної кризи.

Яку відповідь підготували в команді Трампа? Замість поліпшення підходів і стратегії подолання коронавірусної кризи, вони вдаються до іншого методу – пошуку нового компромату на суперника від демократів.

ПОМИЛКИ Й ЦІННОСТІ

Лише в березні Дональд Трамп мав достатньо високий рейтинг підтримки серед американців для того, щоби залишатися впевненим у переобранні. Наприкінці квітня суспільна думка різко обернулася проти нього. Очевидною стала низка помилок, яких припустився особисто президент, намагаючись добитися політичної вигоди від боротьби з коронавірусом і водночас продемонструвавши прояви власної некомпетентності.

Однак у період пандемії, коли доля мільйонів людей залежить від лідера, якого вони обрали на чолі країни, кожна така помилка дорівнює втраченим життям і здоров'ю тисяч громадян.

У Сполучених Штатах людське життя – це найбільша цінність, яку не можна розмінювати ні на економічні успіхи, ні на політичні дивіденди. І зараз, на жаль, це перетворюється на трагічний чинник, який матиме свій вплив на те, хто стане наступним президентом США.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Фото: The White House / Flickr