Штати планують ввести обов'язкові тести на COVID-19 для авіапасажирів

Адміністрація Білого дому контактує з авіакомпаніями, які здійснюють рейси до США, щоби проводити обов'язкові тестування пасажирів на коронавірус до того, як вони прибудуть на американську землю.

Про такі плани заявив у вівторок президент США Дональд Трамп, повідомляє The Hill.

"Ми створюємо систему щодо проведення тестування, і ми працюємо з авіакомпаніями по цих питаннях. Тестування в літаках", - зауважив Трамп.

В першу чергу це стосуватиметься авіарейсів з Південної Америки та Латинської Америки, де багато людей зі США мають бізнес і досі здійснюють перельоти. Як зазначив президент, він не має наміру скорочувати можливості для бізнесу на цьому напрямі.

Читайте також: Трамп не планує відкладати президентські вибори у США

Також передбачається введення ряду інших обов'язкових заходів, у тому числі носіння масок на борту літаків.

Як раніше повідомляло агентство, у вівторок в США зареєстрували понад один мільйон людей, які захворіли на коронавірус.