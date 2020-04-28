Трамп хоче зобов'язати м'ясовиробників США не закривати підприємства

Трамп хоче зобов'язати м'ясовиробників США не закривати підприємства

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп має намір використати надзвичайні повноваження для того, щоби зобов'язати м'ясовиробні компанії не закривати виробництво попри масштабні захворювання коронавірусом у країні.

Про це повідомило агентству Bloomberg джерело в адміністрації, ознайомлене з планами глави Білого дому.

"Трамп планує використати повноваження згідно із Законом про оборонне виробництво, щоби зобов'язати компанії (із виробництва м'яса, - ред.) залишатися відкритими", - зазначається в повідомленні.

При цьому, за словами джерела, ці підприємства розглядаються адміністрацією Трампа як критична важлива інфраструктура. А уряд візьме на себе зобов'язання забезпечити додатковий захисний інструмент для працівників цієї галузі.

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Такий крок президента посилює конфронтацію між гігантами м'ясовиробної галузі Америки з одного боку та місцевою владою і профспілками з іншого. Перші наполягають на поновленні виробництва попри зареєстровані захворювання серед працівників, в той час як другі занепокоєні поширенням коронавірусу.

Сам Дональд Трамп останнім часом виступає за як скоріше відновлення економіки в Сполучених Штатах.

Фото: Білий дім

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