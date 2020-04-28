Трамп хоче зобов'язати м'ясовиробників США не закривати підприємства

Президент США Дональд Трамп має намір використати надзвичайні повноваження для того, щоби зобов'язати м'ясовиробні компанії не закривати виробництво попри масштабні захворювання коронавірусом у країні.

Про це повідомило агентству Bloomberg джерело в адміністрації, ознайомлене з планами глави Білого дому.

"Трамп планує використати повноваження згідно із Законом про оборонне виробництво, щоби зобов'язати компанії (із виробництва м'яса, - ред.) залишатися відкритими", - зазначається в повідомленні.

При цьому, за словами джерела, ці підприємства розглядаються адміністрацією Трампа як критична важлива інфраструктура. А уряд візьме на себе зобов'язання забезпечити додатковий захисний інструмент для працівників цієї галузі.

Такий крок президента посилює конфронтацію між гігантами м'ясовиробної галузі Америки з одного боку та місцевою владою і профспілками з іншого. Перші наполягають на поновленні виробництва попри зареєстровані захворювання серед працівників, в той час як другі занепокоєні поширенням коронавірусу.

Сам Дональд Трамп останнім часом виступає за як скоріше відновлення економіки в Сполучених Штатах.

Фото: Білий дім