Канадські провінції почали оприлюднювати плани виходу з карантину

Канадські провінції Новий Брансвік, Онтаріо, Саскачеван та Квебек оголосили про плани протягом найближчих тижнів послабити карантинні обмеження.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кожна провінція має власний графік скасування обмежень.

Так, у Новому Брансвіку вже цього тижня відкривають доступ до парків, пляжів та гольф-курсів, а також знімають обмеження на риболовлю та полювання. Студенти ВНЗ у деяких випадках отримали доступ до студмістечок, але школи залишатимуться закритими до вересня.

У Саскачевані наступного понеділка відновлять роботу ряд медичних закладів, на кшталт стоматологій, офтальмологій, кабінетів фізіотерапії тощо. З 19 травня у провінції запрацюють перукарні, книгарні, ювелірні салони й інші категорії торговельних точок за умов дотримання вимог із соціального дистанціювання та ретельної дезінфекції. Часові рамки наступних етапів послаблення карантину ще не визначені й залежатимуть від ефективності впровадження перших двох.

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У Квебеку пріоритет вирішили надати дитячим садочкам та початковим школам, більшість із яких відновлять роботу 11 травня. Кількість учнів у класі при цьому не повинна перевищувати 15. Середні школи та вищі навчальні заклади продовжуватимуть лише віртуальні заняття до осені.

Натомість, уряд найбільш населеної провінції Онтаріо не встановлював жодних конкретних дат скасування обмежень, визначивши лише, що для цього протягом двох тижнів на території провінції мусить виявлятися щораз менше випадків інфікування COVID-19. Якщо чинна траєкторія розвитку пандемії в Онтаріо збережеться, перші пом’якшення карантину тут слід очікувати теж близько 11 травня.

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За словами прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, усі канадські провінції та території разом із федеральним урядом нині активно працюють над створенням єдиних підходів до скасування карантину, що мають бути оприлюднені найближчим часом.

Станом на ранок вівторка на території Канади було виявлено понад 49 тисяч випадків інфікування на COVID-19. Недуга забрала 2 766 життів.