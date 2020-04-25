Канада готова продовжувати надавати Україні оборонну допомогу

Міністр оборони Андрій Таран у телефонній розмові із послом Канади в Україні Ларисою Галадзою отримав підтвердження всебічної підтримки територіальної цілісності та суверенітету України та готовності продовжувати надання допомоги для зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У рамках розвитку воєнно-політичного діалогу зі стратегічними партнерами України 24 квітня міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні пані Ларисою Галадза... Пані Посол підтвердила незмінність всебічної підтримки територіальної цілісності та суверенітету України та готовність продовжувати надання всебічної допомоги, спрямованої на зміцнення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначили у МОУ, сторони обговорили важливі питання двосторонньої співпраці, зокрема, пріоритетних напрямів оборонної реформи та узгодили спільні дії на короткострокову перспективу.