У Греції оприлюднили план виходу з карантину

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс оприлюднив план поступового зняття обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу після 37 днів суворого карантину.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Тридцять сім днів після того, як Греція пішла на карантин, щоб уповільнити поширення коронавірусу, голова уряду Кіріакос Міцотакіс оприлюднив довгоочікуваний план поступового скасування обмежувальних заходів, що дозволить відновити щоденну діяльність та економіку", - йдеться у повідомленні.

План передбачає зняття обмежень у кілька етапів, у період з 4 травня до середини червня, і, в залежності від ситуації, буде змінюватися.

Перший етап розпочнеться наступного тижня (4 травня), коли буде дозволено відкрити невеликі роздрібні крамниці та перукарні. Також буде скасована система SMS-інформування для виходу за межі власної оселі.

Наступного понеділка буде знято обмеження на пересування у межах префектури проживання, але не за її межами.

Церкви будуть відкриті для окремих людей, щоб вони могли молитися поодинці, з суворими правилами щодо максимального числа вірян, яким дозволено перебувати в церкві одночасно.

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11 травня грецькі старшокласники зможуть повернутися до класів, всі роздрібні торговельні точки знову відкриються.

17 травня церквам буде дозволено відновити богослужіння та причастя, але вони повинні будуть дотримуватися суворих правил соціального дистанціювання.

Подальше послаблення настане через тиждень, 18 травня, коли відкриються школи для молодших учнів. В цей же день для відвідувачів відкриються археологічні розкопки.

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Торговельні центри, кафе та ресторани повернуться до роботи 1 червня, також дотримуючись правил соціального дистанціювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір 28 квітня у світі зареєстровано 3 121 049 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них - 947 209 осіб одужали та 216 508 померли.