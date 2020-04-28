Вчені створили ресурс з прогнозами закінчення пандемії для 87 країн світу
Його створила група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab під керівництвом професора Цзяньсі Луо з Массачусетського технологічного інституту. Дослідники спробували привнести більше визначеності, заснованої на математичних моделях, та опублікували графіки на спеціальному веб-сайті.
Зібравши дані за новими зареєстрованим випадків захворювань у різних державах, науковці склали наочні прогностичні криві, які показують, коли в тій чи іншій країні може закінчитися хвиля пандемії коронавірусу.
Для побудови прогнозів була використана так звана SIR-модель (Susceptible - Infected - Recovered). Вона враховує сприйнятливих, інфікованих та осіб, які вже перехворіли, у певні моменти часу, а також інтенсивність контактів між людьми, повідомляє Naked Science.
Зараз на сайті можна побачити прогнози для 87 країн. Графіки оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статистики за кількістю випадків Covid-19. Теоретичні викладки авторів роботи викладені в статті, опублікованій на тому ж сайті.