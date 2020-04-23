Греція продовжила карантин до 4 травня

Уряд Греції ухвалив рішення про продовження карантину до 4 травня у зв’язку з поширенням коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Речник грецького уряду Стеліос Пецас заявив у четвер, що заходи, які були запроваджені для зупинки поширення коронавірусу в країні, продовжені до 4 травня», - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що наступного тижня, ймовірно у понеділок, прем’єр Кіріякос Міцотакіс представить план поступового пом’якшення карантинних обмежень в країні.

Раніше стало відомо, що грецький уряд запровадив більш суворі карантинні заходи на островах Міконос і Санторіні, що є одними з головних туристичних напрямків країни.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі зареєстровано 2 638 024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них - 721 734 особи одужали і 184 235 осіб померли.

Фото: CTK Photo