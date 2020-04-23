У Боснії визнали неконституційними деякі карантинні обмеження
Про це повідомляє N1.
«Боснійський конституційний суд визнав обмеження пересування молоді до 16 років та літніх людей, яким понад 65 років, неконституційним, а також таким, що порушує права людини», - йдеться в повідомленні.
Своє рішення суд озвучив у середу після того, як кілька осіб оскаржили карантинні заходи, які в березні ввела влада Боснії і Герцеговини для боротьби з пандемією коронавірусу. Громадяни наполягали на порушенні своїх прав людини.
Суд постановив уряду Федерації Боснії і Герцеговини (один із суб’єктів БіГ разом з Республікою Сербською) узгодити свої обмежувальні заходи із цим рішенням протягом 5 днів.
Як відомо, у Боснії і Герцеговині зареєстровано 1368 випадків захворювання на коронавірус і 53 випадки смерті.
Фото: ANADOLIJA/Mustafa Öztürk