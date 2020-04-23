У Боснії визнали неконституційними деякі карантинні обмеження

Конституційний суд Боснії і Герцеговини визнав обмеження пересування молоді та пенсіонерів неконституційним, наголосивши, що воно порушує права людини.

Про це повідомляє N1.

«Боснійський конституційний суд визнав обмеження пересування молоді до 16 років та літніх людей, яким понад 65 років, неконституційним, а також таким, що порушує права людини», - йдеться в повідомленні.

Своє рішення суд озвучив у середу після того, як кілька осіб оскаржили карантинні заходи, які в березні ввела влада Боснії і Герцеговини для боротьби з пандемією коронавірусу. Громадяни наполягали на порушенні своїх прав людини.

Суд постановив уряду Федерації Боснії і Герцеговини (один із суб’єктів БіГ разом з Республікою Сербською) узгодити свої обмежувальні заходи із цим рішенням протягом 5 днів.

Як відомо, у Боснії і Герцеговині зареєстровано 1368 випадків захворювання на коронавірус і 53 випадки смерті.

Фото: ANADOLIJA/Mustafa Öztürk