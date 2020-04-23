В Іспанії - понад 22 тисячі померлих від коронавірусу
Про це повідомляє El Pais із посиланням на статистику іспанського МОЗ
"Кількість смертей за останню добу в Іспанії - 440, що на 5 випадків більше, ніж учора. Всього з початку пандемії загинули 22 157 людей, 213 000 - інфіковані та 89 000 - уже вилікувалися", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що в цій країні вже 5-й день поспіль кількість загиблих не перевищує 500.
Іспанія - на другому місці у світі (після США) за кількістю підтверджених випадків захворювання та на третьому місці за кількістю смертей.
Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан буде продовжено ще на 15 днів.
З неділі Іспанія пом’якшує карантин для дітей: особам до 14 років можна буде виходити з дому один раз на день протягом однієї години з 9 ранку до 9 вночі за один кілометр від будинку у супроводі відповідального дорослого. У парки ходити заборонено й надалі.
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