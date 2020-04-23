В Іспанії - понад 22 тисячі померлих від коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Іспанії станом на 23 квітня померли вже 22 157 людей.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на статистику іспанського МОЗ

"Кількість смертей за останню добу в Іспанії - 440, що на 5 випадків більше, ніж учора. Всього з початку пандемії загинули 22 157 людей, 213 000 - інфіковані та 89 000 - уже вилікувалися", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в цій країні вже 5-й день поспіль кількість загиблих не перевищує 500.

Іспанія - на другому місці у світі (після США) за кількістю підтверджених випадків захворювання та на третьому місці за кількістю смертей.

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Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан буде продовжено ще на 15 днів.

З неділі Іспанія пом’якшує карантин для дітей: особам до 14 років можна буде виходити з дому один раз на день протягом однієї години з 9 ранку до 9 вночі за один кілометр від будинку у супроводі відповідального дорослого. У парки ходити заборонено й надалі.

Фото: АА