Іспанський парламент втретє продовжив у країні надзвичайний стан

Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також нагадав, що його уряд "впроваджує систему контролю для туристів щоб уникнути більшої кількості хворих".

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Нагадаємо: надзвичайний стан в Іспанії вперше було введено в дію 14 березня.

За останніми даними в Іспанії коронавірусом заразилися понад 208 тисяч осіб, 21 707 людей померли.