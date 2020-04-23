Іспанський парламент втретє продовжив у країні надзвичайний стан
Укрінформ
Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє CNN.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також нагадав, що його уряд "впроваджує систему контролю для туристів щоб уникнути більшої кількості хворих".
Нагадаємо: надзвичайний стан в Іспанії вперше було введено в дію 14 березня.
За останніми даними в Іспанії коронавірусом заразилися понад 208 тисяч осіб, 21 707 людей померли.