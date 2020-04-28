Відсутність лідера КНДР Кім Чен Ина може бути спричинена страхом коронавірусу — ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин може бути відсутній на публіці через страх захворювання коронавірусною хворобою Covid-19.

Про це інформує The Independent з посиланням на власні джерела.

"Незрозуміла відсутність Кім Чен Ина на ключовому святі у Північній Кореї може бути пов’язана з тим, що він побоюється заразитися коронавірусом", - припускають в уряді Південної Кореї.

Кім Йон-Чул, міністр з питань об'єднання Південної Кореї, заявив, що це правдоподібно, що Кім Чен Ин вирішив не відвідувати подію через пандемію Covid-19.

"Це правда, що він ніколи не пропускав річницю дня народження Кім Ір Сена, відколи перейняв владу, але багато ювілейних заходів, включаючи урочистості та банкети, були скасовані через поширення коронавірусу", - сказав міністр.

Як повідомлялося, Востаннє Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня, під час засідання політбюро правлячої Трудової партії КНДР.

Чутки про погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера з'явилися після того, як Кім не був присутній 15 квітня на церемонії, присвяченій 108-й річниці з дня народження його діда Кім Ір Сена. З моменту вступу на посаду наприкінці 2011 року він завжди брав участь у таких церемоніях.