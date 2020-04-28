Трамп про здоров’я Кім Чен Ина: Незабаром ви дізнаєтеся правду

Президент США Дональд Трамп заявив, що володіє інформацією про стан здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина, про яку вже скоро дізнається громадськість.

Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому Домі.

«У мене є гарна ідея, але я не можу говорити про це зараз. Я сподіваюся, що він у порядку, у мене є інформація про його здоров'я. Незабаром ви теж дізнаєтеся правду», - заявив президент США.

Як повідомлялося, питання благополуччя північнокорейського лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда Кім Ір Сена. Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.

Водночас, головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин «живий і здоровий».

фото: The White House