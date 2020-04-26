Північнокорейський дипломат спростовує смерть Кім Чен Ина - офіційні ЗМІ мовчать

Північнокорейський дипломат іспанського походження, президент Корейської асоціації дружби Алехандро Као де Бенос назвав повідомлення про смерть лідера КНДР Кім Чен Ина неправдивими, тоді як державні ЗМІ інформацію не коментують.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Це офіційно: інформація про важкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є неправдивою і шкідливою», - написав дипломат у Twitter.

У суботу в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай направив команду лікарів і високопоставлених дипломатів для консультування з приводу Кім Чен Ина. Потім повідомлялося, що Кім помер після невдалої операції на серці.

При цьому, як зазначає південнокорейське видання Yonhap, державні ЗМІ Північної Кореї продовжують зберігати мовчання про стан здоров'я або місцезнаходження свого лідера. Замість цього, у неділю державне радіо в КНДР повідомляє про "подяку" Кіма тим, хто працює на будівництві об'єктів у прикордонному місті Самчжийоні.

Кім Чен Ин часто зникає з поля зору громадськості. Завжди, коли це відбувається, в ЗМІ поширюються чутки про його здоров'я, причому більшість з них виявляються неправдивими.

Востаннє Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня, під час засідання політбюро правлячої Трудової партії КНДР.

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Чутки про погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера з'явилися після того, як Кім не був присутній 15 квітня на церемонії, присвяченій 108-й річниці з дня народження його діда Кім Ір Сена. З моменту вступу на посаду наприкінці 2011 року він завжди брав участь у таких церемоніях.